Bankomat im Bezirk Waidhofen a.d. Thaya gesprengt

In Kautzen im Bezirk Waidhofen a.d. Thaya ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden der Bankomat eines Geldinstituts gesprengt worden.

Vermutlich drei Täter sind nach Polizeiangaben am Werk gewesen und mit Beute entkommen.

Wie hoch der Betrag ist, war vorerst nicht bekannt. Das Landskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen.