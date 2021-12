Wer hat die beste Idee zur Zukunft des Ötscherdorfs?

Vielleicht siedelt sich bald eine Kletter- und Wanderschule am Ötscher an. Oder eine gigantische Bärenrutsche erinnert am Fuß des „Vaterbergs“ an die legendären, bereits zweimal ausgerotteten Ötscherbären. Nach der dramatischen Übernahme der vom Zusperren bedrohten Ötscherlifte ruft das Land Niederösterreich jetzt jedenfalls zu einem breit aufgestellten Ideenwettbewerb auf, mit welchen Angeboten die Region um Lackenhof am Ötscher in Zukunft touristisch und wirtschaftlich punkten könnte.