Lokalaugenschein der Politik bei geretteten Ötscherliften

Am vergangenen Wochenende wurde in Lackenhof die Skisaison bei tadellosen winterlichen Bedingungen doch gestartet. Und nach einer hitzigen Landtagsdebatte in der Vorwoche über die Zukunft des Tourismusortes berieten nun am gestrigen Montag ranghohe Repräsentanten der Regierungsparteien in Lackenhof über die dringende Neupositionierung des Ötscherdorfes.