Ansturm oder Flaute? So lief das Ski-Comeback am Ötscher

Zuerst das Zittern, dann die Verzweiflung, schließlich der Jubel und in den vergangenen Stunden der pure Stress – was sich zuletzt in der Skigemeinde in Lackenhof in Niederösterreich abgespielt hat, ließ niemanden kalt.

Denn noch vor ein paar Wochen sah es ganz danach aus, dass die Lifte am Ötscher für immer stillstehen werden. Die Schröcksnadel-Gruppe und das Land hatte das Ende des Betriebes bereits verkündet. Ein paar Tage später dann die überraschende Wende: Mit einer Millioneninvestition wurde das Ötscher-Skigebiet gerettet, in dem kommenden zwei Jahren soll nicht nur ein neues Tourismuskonzept erarbeitet werden, den Gästen sollen auch mehr Betten zur Verfügung stehen.