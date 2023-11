„Weltberühmter Wein“ soll die Thermenregion-Winzer stärker machen

90 Hinweistafeln mit den Wiedererkennungsmerkmalen sollen nun in der gesamten Thermenregion aufgestellt werden, kündigte Heinrich Hartl, Obmann des regionalen Weinkomitees, an. Er hoffe, damit die gemeinsame Dachmarke in der Bevölkerung bekannt zu machen, aber auch die Winzer zu motivieren, die Stilistik ihrer Weine weiter zu schärfen.

Ortsweine ab Frühjahr 2024

Die ersten DAC-Gebietsweine sind bereits erhältlich, die Orts- und Riedenweine werden nach längerer Reife in den Kellern im Frühjahr bzw. Sommer 2024 in den Handel kommen, kündigte Hartl an. Bei Verkostungen und Weinbewerben sollen sie dann - auch international - ins Rampenlicht gerückt werden.