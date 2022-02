Keine Handydaten: Waldbrand wird Fall für Justizministerin Zadić

Auch in der Region herrscht großes Unverständnis, weshalb die Rufdaten unangetastet bleiben sollen. ÖVP-Landtagsabgeordneter Hermann Hauer sieht in der Causa Justizministerin Alma Zadić (Grüne) gefordert, ein Machtwort zu sprechen. Er will das Ministerium damit befassen. „Das ist kein Kavaliersdelikt“, so Hauer. Große Teile des Rax-Schneeberg-Gebietes sind wegen der Hochquellwasserleitung Schutzgebiet der Stadt Wien.

Die malerische Gegend werde jedes Jahr von Hunderttausenden Touristen überrannt. „Meistens herrscht höchste Waldbrandgefahr und deshalb eine Verordnung, die das Hantieren mit offenem Feuer untersagt. Wer sich darüber hinweg setzt, muss mit Konsequenzen rechnen“, sagt Hauer.

Besonders in Zeiten, in denen Chat-Protokolle von Politikern aus illegal abgesaugten Handydaten öffentlich gemacht werden, habe der ÖVP-Politiker keinerlei Verständnis dafür, dass die Mobiltelefone von "Zündlern" unangetastet bleiben, so Hauer.