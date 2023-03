Waldbrände kennen keine Winterpause mehr: Saison läuft bereits

In der Steiermark ließ ein erster Waldbrand Mitte der Woche die Alarmglocken schrillen. Das Land warnt vor hoher Waldbrandgefahr in schneefreien sonnseitigen Lagen. In den kommenden Tagen wird daher in allen Bezirken von den Verwaltungsbehörden eine Waldbrandverordnung erlassen, kündigte das Land am Samstag an. Agrarlandesrat Hans Seitinger (ÖVP) unterstrich, dass die meisten Waldbrände vermeidbar wären.

Strafandrohung

Mit der angekündigten Verordnung wird in der Steiermark nun für alle das Hantieren mit offenem Feuer sowie das Rauchen im Wald oder im Gefährdungsbereich des Waldes verboten und kann mit einer Strafe von 7.270 Euro oder mit einer Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen bestraft werden.

Im Burgenland hatten die Feuerwehren in den vergangenen Tagen vor allem mit Schilf- und Flurbränden zu kämpfen, sagt Günter Prünner vom Landesfeuerwehrverband. Erst am Freitag gab es einen Flurbrand in Siegendorf (Bez. Eisenstadt-Umgebung), am Mittwoch stand am Neusiedler See Schilf in Flammen. Üblicherweise kämen solche Einsätze im Sommer vor, durch die Trockenheit besteht aber jetzt schon erhöhte Brandgefahr.

Großübung

Auch in Oberösterreich ist das Waldbrandthema akut, allerdings vorerst nur im Rahmen einer zweitägigen Großübung. In Altpernstein im Bezirk Kirchdorf übten am Samstag 200 Kräfte der Feuerwehr und des Bundesheeres, unterstützt mit Hubschraubern, das Löschen eines massiven Waldbrandes.