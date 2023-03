Während in Andorra der Ski-Weltcup das große Finale feiert, visieren Hunderte hoch motivierte Hobbyleistungssportler aus aller Welt mit ihren Skiern im Gepäck das Hochkar in Niederösterreich an. Dort steigt ab morgen mit dem fünftägigen FIS Weltkriterium der Masters eines der größten diesjährigen nö. Sportspektakel. Mehr als 400 Sportler aus 22 Nationen werden bei dieser Masters-Ski-WM am Start sein.