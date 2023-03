Auf der Bühne wurden außerdem Auftritte von Künstern, wie Schwester Ebra, Gina Disobey und Horri Stojka angekündigt. Reden wurden auch von Vertretern der Volkshilfe Wien, Omas gegen Rechts oder Marco Pogo erwartet.

Am Ring kam es am Samstag auch immer wieder zu Sperren. Unter dem Motto "Stoppt den Great Reset" findet am Samstag ein Marsch am Ring statt, der um 14:30 Uhr startete. Bis 18 Uhr muss mit temporären Sperren am Ring und der betroffenen öffentlichen Verkehrsmittel gerechnet werden.