21.000 Mitarbeiter für Wien gesucht: "Christoph ist stolz auf seinen Job"

Der Grund dafür liegt auf der Hand: Die Stadt sucht dringend Mitarbeiter. Bis 2030 müssen 21.000 Posten besetzt werden. Dass eine Pensionierungswelle ansteht, wurde erst kürzlich thematisiert, als die Wiener Linien enorme Verspätungen hatten. Die Arbeitsfelder, so wurde in einer Aussendung von Bürgermeister Michael Ludwig und Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ) am Freitag versichert, seien vielfältig. Gesucht werden Mitarbeiter in sozialen, technischen und digitalen Bereichen.