Stadt schüttet neue Hilfszahlung an Wiener Mieter aus

Weiters wird Wiener Wohnen der MA40 zusätzliche Mittel für Mieter mit geringem Einkommen zur Verfügung stellen. Das Zusatzbudget soll Härtefällen im Gemeindebau zu Gute kommen. Ein besonderes Augenmerk gilt Mietern, die aufgrund eines geringen Einkommens in Verbindung mit Mietzinserhöhungen in eine finanzielle Schieflage geraten, heißt es.

Kritik am Bund aufrecht

Dass Wien in den Gemeindebauten von sich aus die Anhebung der Richtwertmieten – wie das der Bund der Stadt vorschlägt - aussetzt, kommt für Ludwig nicht in Frage. Davon würden nur etwa 80.000, also rund 40 Prozent der dortigen Mieter, profitieren. Und die betroffenen Mieter in privaten Wohnungen würden überhaupt leer ausgehen. Deshalb fordert Ludwig auch weiterhin einen bundesweiten Mietpreisdeckel.