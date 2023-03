Keine Gratisparkplätze mehr, aber höhere Parkgebühren: Protest aus Bevölkerung

Ohne viel Aufregung wurde im Dezember des Vorjahres der mehrheitliche Beschluss zur Anhebung der Parkgebühren des Gemeinderates wahrgenommen. Doch nun, kurz bevor ab 1. April die ersten Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung starten, gehen die Wogen hoch. Nicht so sehr der Umstand, dass der Preis für die erste Parkstunde gleich um 100 Prozent erhöht wird, sondern die Pläne, die Gratisstellflächen an der Peripherie der City als Kurzpark- oder Gebührenzonen umzuwandeln, erhitzen die Gemüter.

Bei Beschäftigten und Patienten in Ordinationen, die in der Innenstadt gezielt angesiedelt wurden, habe man rund 250 Unterschriften gesammelt, wird in einem Leserbrief im lokalen „Boten von der Ybbs“ angekündigt.