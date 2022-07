Waldbrände: Geo-Informationssystem und App für die Einsatzkräfte

Das tagelange Waldbrand-Inferno im Raxgebiet oder zuletzt der Großbrand am Truppenübungsplatz Großmittel: Das südliche Niederösterreich mit den Bezirken Wiener Neustadt und Neunkirchen weist nach jüngsten Untersuchungen der Universität für Bodenkultur Wien (Boku) ein besonders hohes Waldbrandrisiko auf, was in den vergangenen Jahren in zahlreichen und herausfordernderen Einsätzen gipfelte.

Auf Initiative der Forstbehörden beider Bezirke hat man auf die neue Ausgangslage reagiert. Im Zuge eines kürzlich gestarteten Projekts wurde ein neuer Einsatzplan im Fall von Waldbränden für die Region erarbeitet. Das Resultat wurde am Donnerstag auf Einladung der Bezirksfeuerwehr-Kommandanten Josef Huber (Neunkirchen) und Karl-Heinz Greiner (Wiener Neustadt) von Bezirksförster Georg Heinz und Forsttechniker Stefan Mayerhofer allen Verantwortlichen vorgestellt.