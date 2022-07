Wohnhaus stürzte in Mannersdorf nach Bauarbeiten in sich zusammen

Zu einem brandgefährlichen Zwischenfall ist es Mittwochabend in Mannersdorf am Leithagebirge im Bezirk Bruck an der Leitha gekommen. Im Ortsgebiet an der Bundesstraße 15 stürzten Teile eines mehrstöckigen Wohnhauses in sich zusammen. Zum Zeitpunkt des Unglücks befand sich zum Glück niemand in dem Gebäude, verletzt wurde daher niemand.

Gegen 18 Uhr war das Haus mit einem lauten Grollen in sich zusammen gestürzt. Die Freiwillige Feuerwehr musste ausrücken und die Straße sperren sowie angrenzende Gebäude evakuieren. An der Adresse des Hauseinsturzes hatten zuvor Bauarbeiten stattgefunden.

Laut Feuerwehr bestand weitere Einsturzgefahr von weiteren Teilen des Hauses, auch der Gehweg an der Hauptstraße musste deshalb abgeriegelt werden. Noch am Abend begannen Abbruchspezialisten damit, die Lage durch den Abriss von Mauerteilen zu entschärfen. Weitere Untersuchungen haben am Donnerstag stattgefunden. Die Straße konnte mittlerweile wieder freigegeben werden.