Elektro-Flieger: Diamond Aircraft sucht 60 Mitarbeiter in Wr. Neustadt

Mit der eDA40 will der Flugzeughersteller Diamond Aircraft heuer noch ein vollelektrisches Flugzeug auf den Markt bringen. Die Auftragsbücher der in Wiener Neustadt ansässigen und global agierenden Flugzeugfirma seien für die kommenden zwei Jahre für die Privat-, Schulungs- und Spezialflugzeuge voll.

Aus diesem Grund sucht der Betrieb aktuell mehr als 60 Fachkräfte, gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt. „Wir werden unsere Produktion an all unseren Standorten in den nächsten drei Jahren deutlich steigern“, sagt Liqun Zhang, CEO von Diamond Aircraft Österreich. Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) dankte der Firma für die Stärkung des Standortes und den wichtigen Arbeitsplatz-Impuls in Wiener Neustadt.