Viergleisige Südbahn: Perchtoldsdorf fürchtet mehr Verkehr und Lärm

Sie befürchtet, dass die geplante neue Haltestelle in Brunn am Gebirge mit Park&Ride-Anlage für 280 Fahrzeuge zusätzlichen Verkehr verursachen wird. Rund 700 Autofahrten mehr pro Tag durch Perchtoldsdorf werden erwartet, so Wladyka. Und auch die zweijährige Bautätigkeit in Perchtoldsdorf werde für "enorme Belastungen" sorgen, ist sie überzeugt: Sowohl durch Lkw-Fahrten als auch durch Staubentwicklung. Letztere betreffe auch einen Kindergarten.

Höhere Lärmschutzwand gewünscht

Besonders gefordert wurde eine höhere Lärmschutzwand entlang der neuen Südbahnstrecke. Diese ist mit "nur vier Metern Höhe" entlang der Vesperkreuzstraße geplant. Dies wird seitens der ÖBB als ausreichend angesehen, in Perchtoldsdorf sieht man das allerdings anders. Wladyka mutmaßt, dass dadurch die maximal zulässigen Lärmschutz-Grenzwerte überschritten werden. Und sie vergleicht: "Beim Bahnhof Perchtoldsdorf wird eine neun Meter hohe Lärmschutzwand errichtet. Sogar der Mist beim Wirtschaftshof wird durch eine 6,5-Meter-Wand geschützt."