Verliebt, verlobt, endlich verheiratet

Ein weiterer Trend, der sich laut Fichtenbauer in ihrer Statistik zeigt: Feste mit 500 Gästen und mehr nehmen zu. „Das sind meistens Hochzeiten nach türkischer oder Balkan-Tradition, da wird normalerweise dort geheiratet, wo die Braut herkommt – bei allen, die in Österreich aufgewachsen sind, ist hier die Feier“, erklärt er.

Was von Corona geblieben sei, ist der Trend zu Hochzeiten im Freien. Ebenso würden mehrtägige Events beliebter. „Da gibt es am Freitag ein Kennenlernen, am Samstag findet dann die Hochzeit statt und am Sonntag wird gebruncht oder Torte gegessen“, führt Fichtenbauer ein Beispiel an.