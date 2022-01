22.2.2022: Unvergessliche Winterhochzeit

Der dürfte auch in Salzburg herrschen: Im Standesamt der Stadt wird auf Schichtbetrieb umgestellt, jedoch nicht nur am 22.2.22: „Wir haben ja auch den 2.2.22 als magisches Datum“, sagt Amtsleiter Stefan Fuchs. An diesem sind bis dato 18 Paare registriert, für den 22.2.22 aktuell – wie es der Zufall will – 22 Paare. Ein 23. stehe aber schon in den Startlöchern, so Fuchs.