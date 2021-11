Mit dem NÖ LH-Vize Franz Schnabl haben die Ennsdorfer einen Mitstreiter. Wie nun bekannt wurde, verweigerte er als Bau- und Verkehrsrechtsreferent die Unterschrift zur Trassenverordnung. Diese lag über den Sommer dennoch in Ennsdorf zur Einsicht für die Bürger auf. 90 Stellungnahmen gingen gegen das Projekt ein. Kurioserweise soll für die „Trasse zwölf“ auch ein gültiger Auftrag des Landtags fehlen, weil beim Beschluss 2018 diese Variante noch gar nicht bekannt war, lautet ein Vorwurf in der Region. Dem widerspricht NÖ Straßenplaner Christof Dauda vehement. 2018 habe der Landtag grundsätzlich einen Korridor von der Donaubrücke zur B1 beschlossen. Mitte 2022, wenn die Einreichpläne fertig sind, muss der Landtag dann über die „Variante zwölf“ abstimmen.

Heftige Kritik

Dieser Meinung widerspricht Herbert Pühringer, der Sprecher der Bürgerplattform vehement. Tatsächlich ist am 19. Juni 2018 im NÖ Landtag ein einstimmiger Beschluss gefasst worden, in dem die Donaubrücke samt Vorlandbrücke, sowie in zwei Punkten konkret der zweispurige Ausbau und die "Bestands- und Linienverbesserung" auf der B123a bis zur B1 in Rems (dort liegt der A1-Vollanschluss St. Valentin) beschlossen wurde. "Als Sacharbeiter ist Herr Dauda angeführt, er kennt offenbar seine eigenen Anträge nicht mehr", sagt Pühringer.