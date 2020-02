Verhandlungen um Sozialplan für 130 Mitarbeiter laufen

Wie am Mittwoch bekannt wurde, will die Firma Laufen am Standort ihrer Österreich-Zentrale in Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten) rund 130 ihrer 190 Mitarbeiter entlassen. „Gestern (Mittwoch, Anm.) waren alle in einer Art Schockstarre, nun werden wir mit Fragen überrannt, niemand weiß wie es weitergeht“, sagt Betriebsrat Jürgen Kahri zum KURIER. Die Sanitärkeramik-Produktion im Wilhelmsburger Werk soll mit Ende April eingestellt und ins Gmundener Werk nach OÖ beziehungsweise in die Standorte in der Schweiz, Polen und Tschechien verlagert werden.

Einen Tag nachdem die Geschäftsleitung ihre Mitarbeiter darüber informiert hatte, ging die Produktion jedoch unverändert weiter. Laut einem Sprecher der Laufen Austria AG waren am Donnerstag „alle da, die Stimmung ist natürlich nicht gut, aber auch nicht schlecht, sondern realistisch“. Schon seit Mittwoch verhandelt der Betriebsrat mit Unterstützung der Gewerkschaft mit der Geschäftsführung über einen Sozialplan. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag mit der man laut Betriebsrat Kahri „den Druck auf Laufen erhöhen“ wollte, betonten die Arbeitnehmervertreter, dass sie alles dafür tun würden einen „fairen“ Sozialplan für die Betroffenen zu erreichen, auch eine Arbeitsstiftung werde angedacht. „Über die Details kann ich noch nichts sagen, dafür ist es noch zu früh“, sagt der Betriebsrat. Mit einer raschen Einigung rechnet er nicht: „Sicher nicht innerhalb von 14 Tagen“. Am heutigen Freitag wolle man erneut mit der Geschäftsführung zusammentreffen.