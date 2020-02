130 Kündigungen: "Laufen" schließt Werk in Niederösterreich

Wilhelmsburg soll weiterhin die Österreich-Zentrale des Unternehmens bleiben - aber eben ohne Produktionswerk. Die Verwaltung ist von diesem Schritt nicht betroffen. Management, Verwaltung, Finanzen, HR, IT, Lager und Logistik, Marketing und Vertrieb sowie technischer Kunden-Support und Training werden weiterhin in Wilhelmsburg bleiben. Die Laufen Austria AG produziert und vertreibt hochwertige Sanitäreinrichtungen in Österreich und beschäftigt aktuell rund 350 Mitarbeiter.Die Neuausrichtung der Unternehmensgruppe soll zu einer Stärkung des Produktionsstandortes von Laufen in Gmunden in Oberösterreich führen.

Die Laufen Austria AG ist Teil der Schweizer Laufen-Gruppe, die auf Komplettlösungen für Badezimmer im Premium-Segment spezialisiert ist. Das 1892 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Laufen bei Basel. Die Laufen-Gruppe beschäftigt heute 2.500 Mitarbeiter in acht mitteleuropäischen Produktionsstätten ( Schweiz, Österreich, Tschechien und Polen) und unterhält Vertriebsbüros in 44 Ländern weltweit.