Alte Wiener Handwerkskunst: Wieder Lust auf Keramik

Ihr Handwerk hat Anna Holly in vielen Jahren in der Kunst- und Modeschule Herbststraße und der Keramikklasse der Universität für angewandte Kunst in Wien gelernt. Vor der Gründung ihres eigenen Betriebs, das war schon 2012, hat sie bei anderen Keramikbetrieben gearbeitet. Die Keramikklasse wurde vor ein paar Jahren aufgelassen, wenngleich das Interesse am Drehen, Gießen und Aufbauen sehr groß ist.

„Ich habe bereits eine lange Warteliste von Leuten, die bei mir gerne einen Töpferkurs machen möchten“, erzählt eine andere Keramikerin, Barbara Widhann. Die studierte Chemikerin hat in Neubau ihre Werkstatt und einen kleinen Verkaufsraum. Im Gegensatz zu ihrer Kollegin Anna Holly, die das Porzellan in Gipsformen gießt, arbeitet Widhann an der klassischen Töpferscheibe. Sie interessiert sich vor allem für die Form der Objekte. „Ich stelle Gebrauchsgegenstände her, die man gerne angreift“, sagt sie. „Derzeit sind vor allem matte, eher raue Stück ohne jeden Glanz sehr gefragt.“ Die Keramik-Stücke von Barbara Widhann sind schlichte Gebrauchsgegenstände. Durch die raue Haptik sollen sie gerne angegriffen werden.