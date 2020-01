Drohende Millionenpleite einer bekannten Managementfirma

Wie der TAP-Dayli-Masseverwalter Rudolf Mitterlehner dem KURIER bestätigt, wir er eine Forderung in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro im MCS-Konkursverfahren geltend machen.

Indes kündigt Haberleitners Anwalt Karl-Heinz Plankel im Gespräch mit dem KURIER an, dass er Rekurs gegen die Konkurseröffnung einbringen wird. Haberleitner selbst sagt zum KURIER, dass er die Schuld bei der Gebietskrankenkasse mittels Ratenzahlung bereits beglichen habe. Es gebe nur noch eine geringe Verbindlichkeit bei einer Bank. Er kündigt weitere rechtliche Schritte gegen die Einleitung des Konkursverfahrens an. Indes soll MCS selbst offene Forderungen in Höhe von drei Millionen Euro verfolgen.