Die Zukunft des stillen Örtchens

Menschlicher Urin wird zunehmend zu einem Umweltproblem. Denn bei Toiletten, wie man sie kennt, gelangt der Urin über das Abwasser in die Flüsse und am Ende in die Meere.

Der darin enthaltene Stickstoff fördert dort das Algenwachstum. Die Mikroben, die diese wieder zersetzen, benötigen den gesamten Sauerstoff. So werden Flussmündungen zu „toten Zonen“, sauerstoffarmen, lebensfeindlichen Stellen (auch Düngemittel, Auto- und Industrieemissionen fördern diesen Effekt).