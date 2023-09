Überraschender Bürgermeisterwechsel in Hochwolkersdorf

Nach dem politischen Umsturz bei den Gemeinderatswahlen vor drei Jahren kommt es in Hochwolkersdorf im Bezirk Wiener Neustadt zu einem überraschenden Wechsel an der ÖVP-Ortsspitze. Bürgermeister Martin Puchegger zieht sich aus eigenen Stücken aus der Führungsposition zurück und übergibt das Amt an seine Stellvertreterin Bianca Fürst.

Die beiden Kommunalpolitiker tauschen die Rollen. Puchegger möchte weiterhin in der Gemeinde als Vizebürgermeister zur Verfügung stehen und seine Projekte weiter betreuen, hieß es am Dienstag. „Aus beruflichen Gründen lässt es meine Zeit nicht mehr zu, das Amt des Bürgermeisters zu 100 Prozent auszuüben. Ich werde einen Schritt zur Seite treten, mich weiterhin als Vizebürgermeister zur Verfügung stellen und meine Projekte weiterführen. Es freut mich, dass unsere Vizebürgermeisterin Bianca Fürst die Agenden der Gemeinde übernehmen wird“, erklärt Puchegger.

