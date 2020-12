Turbulente Weihnachten bei den Schwestern des Franziskus

Langsam wären die Erinnerungen an Weihnachten 2012 bei den Franziskanerinnen in Amstetten etwas in Vergessenheit geraten. Damals zerstörte ein Feuer am Tag vor dem Heiligen Abend einen Trakt ihrer historischen Klosterkirche. Die Mette und die Weihnachtsmessen waren in der verwüsteten und verrußten Kirche unmöglich. Heuer werden bei den Messen maskierte Gläubige in lichten Bankreihen wieder im Ausnahmezustand mit den Schwestern die Messen feiern. Die Corona-Pandemie drückt dieses Mal dem Orden den Stempel auf. War doch die Nonnen erst vor wenigen Wochen von einem massiven Covid-19-Cluster betroffen.

Corona-Tote

„Zum Glück sind wieder alle Schwestern negativ. Gesundheitlich leiden noch mache an den Folgen der Erkrankung“, berichtet die Generaloberin vom III. Orden des heiligen Franziskus, Franziska Bruckner. Im wenige Kilometer vom Hauptsitz in Amstetten entfernten Kloster Hainstetten waren 16 von 22 Ordensmitgliedern erkrankt. Ein Schock für die Ordensgemeinschaft. Gab es doch in der ersten Corona-Welle im eng verbundenen Amstettener Orden der Salesianer gleich vier Todesopfer.

Im Haupthaus Amstetten, von wo aus die sechs Niederlassungen des Konvents in Niederösterreich geführt werden, konnten in der Gemeinschaft der elf Schwestern Infektionen vermieden werden. Weil ja im Umfeld des Klosters vier Schulen geführt werden, sei auch viel getestet worden, berichtet die Oberin. Das habe bestimmt zur Sicherheit beigetragen. Auch im Umgang mit Personen außerhalb des Ordens oder bei öffentlichen Messen und Gebetsstunden hätten die Schwestern immer die Sicherheitsregeln beachtet und wo immer es notwendig war Masken getragen.