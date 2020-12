Altersheim: In jedem Stockwerk eine Weihnachtsfeier

„Jeder Bewohner darf einen Besucher pro Woche für eine halbe Stunde empfangen“, so Baumühlner. Von einer Ausnahme in der neuen Lockdown-Verordnung der Bundesregierung, wonach am 24. und 25. Dezember zwei Besucher pro Heimklienten erlaubt sind, weiß sie am Dienstagnachmittag nichts Offizielles. „Kommt die Verordnung, werden wir uns bemühen, sie mit allen Tests auch umzusetzen“, meint die Leiterin pragmatisch. Obwohl bei einer Vielzahl von Seniorenheimen in ganz Österreich Covid-19-Infektionen für Ausnahmezustände und Tode sorgen, sieht es die Mauterner Heimchefin trotzdem als sehr wichtig an, dass die Besuchserlaubnis bestehen bleibt. Schwere indirekte Corona-Schäden bei Heimbewohnern, denen der Kontakt zur Außenwelt abgeschnitten wurde, wie sie Patientenanwalt Gerald Bachinger schildert, hat Baumühlner in ihrer Einrichtung zwar nicht bemerkt. Im ersten Lockdown sei es aber zu merklichem Unwohlsein bei Bewohnern und Angehörigen gekommen.

Das empfinde sie jetzt aktuell anders. „Wir haben sogar zwei Bewohnerinnen, die bei ihren Verwandten außerhalb feiern sollten, das aber abgelehnt haben, weil sie sich bei uns sicher fühlen“, sieht sich die Heimchefin bestätigt und bestärkt, auch die Weihnachtstage gut über die Runden zu bringen.