Weihnachten 2020: Allein im Pflegeheim

Eigentlich hätte Maria G. (85) am Freitag Besuch von ihrer Enkelin bekommen sollen – der einzige Besuch in dieser Woche für sie. Denn in den Pflegeheimen gilt seit 7. Dezember: Ein Besucher wöchentlich pro Bewohner. Nun wurde auch dieser im Heim von Maria G. in NÖ gestrichen. Bewohner des Hauses sind Corona-positiv – hausfremde Personen müssen draußen bleiben. Unklar ist, was das für Weihnachten bedeutet – ob Maria G. die Festtage ganz allein verbringen muss.

Aber auch ohne aktuelle Coronafälle liegen die Nerven angesichts des nahenden Weihnachtsfests und der gültigen Bundesverordnung für Pflege- und Seniorenheime bei vielen blank. Die Eine-Person-Regelung stößt bei Angehörigen und Menschen in Heimen auf Unverständnis, ruft Ärger und bei den Betroffenen Trauer hervor.

„Bei uns melden sich viele, die nicht verstehen, warum es keine Ausnahmeregelung am 24. und 25. Dezember gibt“, erklärt NÖ-Patientenanwalt Gerald Bachinger – wo die Regierung die Kontaktregeln mit der „Weihnachtsverordnung“ in anderen Bereichen doch auch gelockert habe. Vor allem, weil hier zum Schutz der Bewohner ohnedies besonders achtgegeben werde: Eingelassen wird nur, wer ein negatives Ergebnis eines Antigen-Tests (der maximal 24 Stunden zurückliegen darf) oder eines PCR-Test (maximal 48 Stunden vorher durchgeführt) vorweisen kann. Außerdem müssen während des Aufenthalts FFP2-Masken getragen werden.