Neuer großer Cluster: Pflegeheim gesperrt und tägliche Tests

Ein massiver Corona-Cluster in einem Landesseniorenheim lässt in Niederösterreich kurz vor Weihnachten die Debatte um die Sicherheit in den Pflege- und Seniorenzentren (PBZ) wieder aufflammen. Nach einem Screening aller Bewohner und Mitarbeiter wurden am Montag aus dem PBZ Berndorf (Bezirk Baden) 91 Personen gemeldet, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Das Heim wurde daraufhin behördlich gesperrt und nach außen hin isoliert.

Weil es in mehreren Altenheimen des Landes, aber auch in privaten Einrichtungen größere Cluster gibt, ist die Stimmung in allen Betreuungseinrichtungen höchst angespannt. Im PBZ Berndorf hatten etliche Personen typische Corona-Symptome gezeigt. Ein Screening sorgte für einen Schock. Laut NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) sind 61 der 108 Bewohner und 30 von 84 Mitarbeitern infiziert. Die bisherige Regelung, dass Bewohner einmal in der Woche von einer getesteten Person besucht werden dürfen, ist damit hinfällig. Die behördliche Sperre des Heimes verbietet Besuche. Dass, so wie Ende November im steirischen St. Lorenzen, das Bundesheer zur Unterstützung geholt werden muss, sei in Berndorf nicht notwendig, heißt es aus dem Büro der für die Pflegeeinrichtungen zuständigen Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Neben der Isolierung des PBZ wurde dort die Testung aller Personen noch forciert. Die gesunden Bewohner und Betreuungskräfte erhalten täglich einen Antigen-Test. Dieser ist für Bewohner freiwillig. Zusätzlich wird bei den Mitarbeitern dreimal in der Woche ein verpflichtender PCR-Test vorgenommen, berichtet Bernhard Jany von der LGA. Darüber, wie es zum Cluster in Berndorf gekommen sei, gäbe es noch keine gesicherten Erkenntnisse, so Jany.