Tulln: Nächtlicher Brand in Einfamilienhaus forderte Feuerwehren

Ein nächtlicher Brand in einem Einfamilienhaus in Tulln hat am Sonntag fünf Feuerwehren gefordert. Aus bisher unbekannter Ursache war im Bereich der Garage Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte um 4.49 Uhr alarmiert wurden, hatten die Flammen bereits auf den Dachstuhl des Wohngebäudes übergegriffen, berichtete die Feuerwehr Tulln auf APA-Anfrage. Das Wohnhaus ist derzeit eine Baustelle. Verletzt wurde niemand.

Die Garage stand laut Feuerwehr in Vollbrand, der Dachstuhl wurde erheblich beschädigt. Das Feuer drohte, auch auf Nachbargebäude überzugreifen. Das konnte aber verhindert werden, erzählte Johannes Ofner, Kommandant der Stadtfeuerwehr Tulln, im Gespräch mit der APA. Die fünf Feuerwehren brachten den Brand mit 60 Mitgliedern und 14 Fahrzeugen unter Kontrolle und löschten ihn. Mehrere Atemschutztrupps kamen dabei zum Einsatz. Auch Rettung, Polizei und der Energieversorger des Wohnhauses waren an Ort und Stelle. Der Einsatz dauerte bis in den Sonntagvormittag hinein.