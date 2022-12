Schloss zu verkaufen: Ruhige Lage, großer Garten

Belebte Geschichte

Das Schloss wurde in den vergangenen Jahrhunderten ja auch schon ganz unterschiedlich genutzt. Hier waren beispielsweise schon Napoleons Truppen einquartiert. Anfang des 20. Jahrhunderts war es dann sogar ein Fabriksgebäude.

„Die Nutzung steht völlig frei – innerhalb der behördlichen Vorschriften“, sagt Zuser. Aber ganz unwesentlich sind die Pläne des Käufers dann doch nicht: „Je mehr das Schloss künftig der Öffentlichkeit zugänglich sein soll, desto besser wird das Angebot bewertet.“ Dass das Schloss der Öffentlichkeit zugänglich ist bzw. bleibt, wünscht sich auch Ottenschlags Bürgermeister Paul Kirchberger (ÖVP).

Derzeit ist ein Gastronomiebetrieb in einem Teil der Liegenschaft eingemietet. Auch Hochzeiten und andere Feierlichkeiten finden dort statt. Der Pachtvertrag läuft noch bis Ende 2023.

„Es ist ein wichtiger Treffpunkt für Ottenschlag“, so der Bürgermeister. Was passieren wird, sei nicht abschätzbar, aber „es wäre schade, wenn es keine Gastro mehr gibt“. Könnte man entscheiden, was es künftig im Schloss geben soll, dann wären es wohl Gästebetten. „Einen Beherbergungsbetrieb bräuchten wir dringend“, sagt Kirchberger.