Trauer und Freude unterm Regenbogen

Krankheit, Tod und Trauer bestimmen seither das Leben von Margarethe Weiss-Beck, doch das macht sie glücklich, denn sie will (und kann) in diesen Situationen helfen. Im Regenbogental (beheimatet in Leobersdorf im Bezirk Baden) werden sowohl Kinder und ihre Familien in Krisen- und Trauersituationen als auch chronisch und lebensbedrohlich erkrankte Kinder begleitet. Von Anfang an war klar, dass tierische Therapeuten dabei eine zentrale Rolle spielen. „Gestartet haben wir mit einem einzigen Pferd. Ich habe nicht gewusst, was mich erwartet“, erzählt sie.