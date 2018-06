Wie behinderte Kinder dank Pferden neue Lebenskraft tanken

Dass Alissa heute so gut laufen und sprechen kann, hat sie den Vierbeinern zu verdanken. Ihre Sprach- und Motorikstörungen wurden anfangs mittels klassischer Physiotherapie behandelt, der Wendepunkt kam jedoch erst bei Roswitha Zink.

Das Besondere an ihrem Konzept: Die Kinder und Jugendlichen werden nicht nur auf ein Pferd gesetzt, sondern lernen auch das Führen, Putzen und Satteln. Um eine tiefe Verbindung aufbauen zu können, finden die Reitstunden immer mit demselben Tier statt. Geeignet sind jedoch nicht alle für den "Job" als Therapiepferd. "Sie müssen sehr ruhig und sanft sein – und Spaß an der Beziehung zum Menschen haben", erklärt Zink. 19 Pferde wurden von ihrem Team und ihr jeweils drei Jahre lang ausgebildet. Bei Alissa und Flitzi stimmte von Anfang an die Chemie.