Zum Wiehern: Ein Pferdestall als Laufsteg

Das Ergebnis ist mehr als nur vorzeigbar. Im Genre der Pferdefotografie hat sich Wiebke Haas bereits einen Namen gemacht. Reiter und Pferdebesitzer auf der halben Welt buchen sie, damit sie sich ihren Liebling in Hochglanz und gerahmt an die Wand hängen können. Von der Nordsee bis nach Südamerika war sie schon in Sachen Pferdeshootings unterwegs. Im Vorjahr etwa drei Wochen lang in Ecuador.



Die Angebote werden in Zukunft sicher zunehmen, denn mit der Nennung auf der Shortlist der Sony World Photography Awards in London wurden ihre außergewöhnlichen Pferdeporträts mit einem Schlag auch einem großen internationalen Publikum bekannt. In der Kategorie „Natur & Wildleben“ hat die Fotografin den beachtlichen dritten Preis abgeräumt. Auch aus einem ganz bestimmten Grund. Unter 320.000 eingesandten Bildern stach nämlich besonders eines hervor: ihre Leidenschaft, Pferde dazu zu bringen, fast menschliche Ausdrucksformen zu zeigen.