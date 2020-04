„Es geht ums Überleben“

Für „Gerechtigkeit und Chancengleichheit“ will sich die Hilfsorganisation einsetzen, den besten Weg dahin sieht man in der Bildung. „In Bangladesch haben wir etwa acht Dorfschulen in einem abgelegenen Gebiet für Kinder der Volksgruppe der Garo errichtet. Sie hatten bis vor Kurzem kaum die Möglichkeit, eine Schule zu besuchen. Weniger als 18 Prozent der Leute konnten lesen oder schreiben“, schildert Malle. Dabei geht es nicht nur um die Basisausbildung: „Wir wollen den Kindern den höchsten Bildungsstandard ermöglichen, den sie erreichen können. Deshalb gibt es für mehrere Dörfer auch eine Hauptschule samt Schülerheim. Einige Kinder haben mit fünf Jahren bei uns begonnen und nun studieren sie sogar an der Universität. In einer globalisierten Welt müssen alle gleiche Chancen bekommen.“