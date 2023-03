Tourismus im Mostviertel kommt nach Corona wieder in Schwung

Mit Vorfreude und positiven Bilanzen zum vergangenen Jahr sehen namhafte Touristiker dem FrĂŒhling und Sommer im Mostviertel entgegen. Hotelier Johannes Scheiblauer und der GeschĂ€ftsfĂŒhrer der Mostviertel Touristik GmbH., Andreas Purt, berichten ĂŒber erfreuliche ZuwĂ€chse nach der Corona-Tristesse.

„Wir haben den ersten Post-Corona-Winter hinter uns und er war ĂŒberraschend gut“, so Scheiblauer, der das Relax-Hotel KothmĂŒhle in Neuhofen/Ybbs (91 Zimmer) und das Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen/Ybbs (92 Zimmer) fĂŒhrt. Im Bereich der Moststraße habe man tolle Steigerungen bei den PrivatgĂ€sten, aber auch bei den Seminar- und Wirtschaftstouristen.

„Die Wintermonate waren viel besser als prognostiziert“, berichtet Scheiblauer. „Die Prognosen fĂŒr den FrĂŒhling sind wirklich gut. Wir gehen davon aus, dass wir eine gute Saison haben werden“, ist er optimistisch. Laut Scheiblauer haben sich gegenĂŒber dem Vorjahr die Turbulenzen am Arbeitsmarkt beruhigt. Im Bereich Tourismus gebe es österreichweit wieder HöchststĂ€nde bei den BeschĂ€ftigten, berichtet der NÖ-Vorsitzende der Hoteliervereinigung. Problematisch bleibe der Facharbeitermangel. Die Branche mĂŒsse sich um ausreichend Lehrlinge bemĂŒhen, um selbst auszubilden, sieht Scheiblauer als Lösung.