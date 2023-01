Tourismus: Heimat, bist du (wieder) vieler Gäste

Urlaub am Bauernhof

So beliebt diese und viele weitere Ausflugsziele in NÖ auch sind, oft werden sie „nur“ im Zuge eines Tagesausflugs erlebt. Um die Besucher aber zu mehrtägigen Ausflügen und entsprechend auch Nächtigungen zu bewegen, gibt es verschiedene Anstrengungen und Angebote.

Eines davon ist „Urlaub am Bauernhof“. Dieser und Privatzimmer-Vermieter sind ein wesentlicher Bestandteil des touristischen Angebotes in NÖ. Im Jahr 2019 machte deren Anteil an Nächtigungen in ganz NÖ knapp zehn Prozent aus. Und auch da kam 2022 Bewegung in die Sache. Von Jänner bis Oktober konnte eine Steigerung von knapp neun Prozent bei Urlaub am Bauernhof und über 22 Prozent im Privatzimmer-Sektor im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres erzielt werden. Also fast wieder eine Auslastung „wie damals“.

Der Landesverband für Urlaub am Bauernhof und Privatzimmervermietung in NÖ wurde 1990 gegründet. Qualitätssicherung, Servicierung und Schulung von derzeit 635 Mitgliedsbetrieben (363 Urlaub am Bauernhof, 272 Privatvermieter) in NÖ ist seine Aufgabe. Zum Jahreswechsel wurde die finanzielle Unterstützung durch das Land für weitere drei Jahre sichergestellt. Ein Fokus liegt auf Ausbau von außergewöhnlichen Unterkünften, wie etwa revitalisierten Presshäusern in Kellergassen, die stark von den Gästen nachgefragt werden.