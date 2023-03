Die Dirndlblühte steht im Pielachtal in den Startlöchern

Dirndlblütenwanderung

Eine Gelegenheit, die Dirndlblüte hautnah zu erleben, bieten die begleiteten Dirndlblütenwanderungen vom Tourismusverband Pielachtal. Neben Fachwissen zur Dirndl, Blüte und Region erfreuen sich bei einzelnen Wanderungen auch „Gstanzl-Einlagen“ und Verkostungen von Dirndlprodukten großer Beliebtheit.

Manche Routen führen an regionalen Betrieben oder Gastronomiebetrieben vorbei, welche die Möglichkeit zum Kauf von Dirndlprodukten bieten. Gewandert wird am 12., 18., 25. und 26. März, somit zum Höhepunkt der Dirndlblüte. Empfohlen wird, entsprechende Wanderbekleidung und festes Schuhwerk mitzubringen. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Möchte man sich allein auf Entdeckungstour begeben, kann man dies auf den zahlreichen Dirndlwegen im Pielachtal tun. Für gemütliche Spaziergänge empfiehlt sich die Dirndlallee in Ober-Grafendorf oder die Kirchberger Dirndlrunde. Ambitionierter wird es bei einer Wanderung auf den Geisbühel in Rabenstein oder bei den Wanderrouten 5/2 und 5/3 in Kirchberg an der Pielach.

Urlaubsangebote

Für alle, die den Blütenzauber etwas länger genießen möchten, gibt es gleich zwei Urlaubsangebote, die sich rund um die Dirndl drehen. Das Package „Dirndlblüten Schnuppern“ beinhaltet eine Nächtigung inklusive Frühstück und das Package „Dirndlblüten Fieber“ zwei Nächtigungen inklusive Frühstück. Im Zuge einiger Dirndlblütenwanderungen werden typische Dirndlprodukte verkostet und einmalige Ein- und Ausblicke ins Tal der Dirndln geboten.

Wer umweltschonend an sein Ziel gelangen möchte, kann mit der Mariazellerbahn anreisen.

Infos unter: www.pielachtal.mostviertel.at/dirndlbluete-1

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: