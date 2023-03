Neuer St. Pöltner Innenstadt-Park: Jetzt rollen die Bagger an

Vor wenigen Tagen rollten nun die ersten Baumaschinen auf dem mehr als 1.300 Quadratmeter großen Gartenareal des Alumnats in der Wiener Straße an.

Drei Bereiche

Konkret soll der Garten künftigen in drei Bereiche unterteilt werden: In den bis zu 520 Quadratmeter großen Alumnatshof mit Hauptzugang von Süden, den 360 Quadratmeter großen Neptun-Hain mit Brunnen und in das knapp 500 Quadratmeter große Franziskanergärtlein mit Blumenwiese und Rasenfläche.

„Mit diesem Konzept soll neben einem arenaförmigen, grünen und öffentlichen Raum auch dem historischen Standort entsprechenden ein klosterartiger Blumengarten entstehen“, kündigte die Stadt kürzlich an. Laut Plan soll das Areal nicht nur zum Park werden, sondern auch eine neue Achse zwischen Innenstadt und Kulturbezirk öffnen.