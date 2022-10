Neuer Park für die St. Pöltner Innenstadt: Was geplant ist

Spaziert man entlang der gelben Mauer in der Lederer- bzw. Alumnatsgasse der St. Pöltner Innenstadt, lässt sich kaum erahnen, welche grüne Idylle sich tatsächlich dahinter verbirgt.

Bis vor wenigen Jahren nutzen nur die angehenden Priester, die im Alumnat St. Pölten ausgebildet wurden, den großen Garten. Bis 2024 soll er nun aber neu gestaltet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Blumen und Brunnen

Konkrete Pläne des Magistrats St. Pölten gemeinsam mit der Diözese der Landeshauptstadt wurden am Montag bei einem Rundgang durch den historischen Grünraum präsentiert.

Unterteilt werden soll der neue Park in drei Bereiche: In den bis zu 520 Quadratmeter großen Alumnatshof mit Hauptzugang von Süden, den 360 Quadratmeter großen Neptun-Hain mit Brunnen und in das knapp 500 Quadratmeter große Franziskanergärtlein mit Blumenwiese und Rasenfläche. Mit diesem Konzept soll neben einem arenaförmigen, grünen und öffentlichen Raum auch dem historischen Standort entsprechenden ein klosterartiger Blumengarten entstehen.