St. Pölten zahlt für Innenstadt-Garten eine Million Euro

Es ist eine grüne Oase mitten in der Stadt, die bislang aber hinter hohen Mauern verborgen war. Jetzt soll der mehr als 1.300 Quadratmeter große Garten des Alumnats (ehemaliges Priesterseminar) in der Wiener Straße in St. Pölten neu genutzt werden. Der Plan ist, dass das Areal künftig der Bevölkerung zugänglich gemacht wird. Zudem soll mit der Öffnung eine neue Achse zwischen Innenstadt und Kulturbezirk entstehen.

Seit Montag ist nun auch bekannt, was das Projekt der Stadt St. Pölten kosten wird. Die Machbarkeitsstudie inklusive der empfohlenen Variante wird rund eine 1 Mio. Euro netto kosten und wurde bereits im Stadtparlament abgesegnet.