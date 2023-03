Keine Pause mehr: Ärztezentrum in St. Pölten hat bald täglich geöffnet

Der Ärztemangel in der Landeshauptstadt und in den Regionen um St. Pölten ist nach wie vor ein großes Problem. Mehrere Kassenstellen sind unbesetzt, 60 Prozent der Allgemeinmediziner werden in den kommenden zehn Jahren das Pensionsalter erreicht haben.

Diese Situation bekommt auch das Primärversorgungszentrum St. Pölten (PVZ) in der Mathilde Beyerknecht-Straße zu spüren. Vor allem an den Wochenenden, heißt es im PVZ, sei der Hilferuf vieler Patienten aus "mehreren verwaisten Sprengeln" zu vernehmen.