Kaffee, Kuchen, Kriegserzählungen: St. Pölten setzt NS-Forschung fort

In regionalen Geschichtsbüchern und dem St. Pöltner Stadtarchiv lässt sich die nationalsozialistische Vergangenheit der Landeshauptstadt nachvollziehen. Aber nicht lückenlos, wie Stadthistoriker Thomas Lösch überzeugt ist: „Gerade in den Katastralgemeinden und dem Umland St. Pöltens gibt es vieles, das nicht in den Archiven erhalten ist.“

Denn um einen ganzheitlichen Blick in die Vergangenheit werfen zu können, müsse man auch zwischen den Zeilen der offiziellen Geschichtsschreibung lesen, so der Experte: „Es sind nicht nur die politischen Entwicklungen, sondern auch die Alltagsgeschichten der Menschen, die uns interessieren“, so Lösch.

Erzählte Geschichte

Ein Ansatz, den man nun auch in die aktuell laufende Forschung zum Nationalsozialismus in St. Pölten, die Lösch im Auftrag der Stadt begleitet, einfließen lassen möchte.