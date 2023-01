Toter nach Wohnungsbrand im Bezirk Lilienfeld

Donnerstagfrüh wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in Hohenberg, Bezirk Lilienfeld, alarmiert. In einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus war ein Feuer ausgebrochen, eine Person wurde vermisst.

Unter schwerem Atemschutz durchsuchte die Feuerwehr die Brandwohnung, doch leider konnte der Vermisste nur noch tot gefunden werden. Den insgesamt 51 Feuerwehrleuten gelang es schließlich den Brand zu löschen und den Toten zu bergen.

Mehr Details sind noch nicht bekannt. Nun wird ermittelt, wie es zu dem Feuer kommen konnte.