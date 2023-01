Auto von Zug auf Bahnübergang erfasst, Lenker schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden auf einem unbeschrankten Bahnübergang in Hütten (Grimmenstein). Ein Pkw Lenker fuhr aus noch unbekannter Ursache in die Bahnkreuzung ein und übersah dabei eine Zuggarnitur der Aspangbahn. Der Lokführer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasst den Pkw auf der Beifahrerseite frontal.