Tödliche Schüsse in Kaserne: Staatsanwalt geht von Notwehr aus

Nach der Tötung eines 20-jährigen Wachsoldaten Freitagfrüh in der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt laufen die Ermittlungen am Samstag weiter.

Der Grundwehrdiener aus Niederösterreich soll von seinem Vorgesetzten, einem Unteroffizier, erschossen worden sein.

Die Staatsanwaltschaft geht von Notwehr aus. Der Burgenländer wurde am Kopf verletzt. Für den 54-Jährigen gebe es vorerst "keine dienstrechtlichen Konsequenzen", sagte Bundesheersprecher Michael Bauer zur APA.