Tirol: Polizisten nach Schüssen auf Jugendliche noch im Dienst

Die Schüsse in St. Johann erinnern an einen Fall aus dem Jahr 2009 mit wesentlich tragischerem Ausgang. In der Nacht zum 5. August brachen damals zwei Jugendliche in einen Supermarkt in Krems (NÖ) ein. Beim darauf folgenden Polizeieinsatz wurde einer der Einbrecher, der 14-jährige Florian P., durch ein Projektil in den Rücken getroffen und starb. Sein 16-jähriger Komplize erlitt schwere Verletzungen.

Der Beamte, der den tödlichen Schuss abgegeben hatte, wurde 2010 wegen fahrlässiger Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen schuldig gesprochen. Das Urteil fiel mild aus: Der damals 43-jährige Polizeibeamte bekam acht Monate bedingt und musste seine Dienstwaffe abgeben.