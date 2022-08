Kufstein: Freundin angesprochen, dann Messer gezogen

Nach einem handgreiflichen Streit vor einem Lokal in Kufstein sucht die Tiroler Polizei nach Zeugen. Ein Unbekannter soll dabei ein Messer gezogen und versucht haben, auf einen 32-jährigen Österreicher einzustechen. Als der Mann den Angriff abwehren wollte, erlitt er eine stark blutende Wunde an der Hand. Er wurde ins Spital Kufstein eingeliefert, so die Exekutive.

Zu dem Vorfall kam es am Freitag gegen 23.00 Uhr, als der Unbekannte die gleichaltrige Freundin des 32-Jährigen ansprach. Im Anschluss kam es vor dem Lokal zu der Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Der Angreifer soll laut Polizei etwa 30 Jahre alt sein, hatte dunkle, halblange Haare und trug ein grünes T-Shirt sowie eine dunkle Hose