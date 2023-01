Mann stürzte in NÖ auf Gleise: Rekruten als Lebensretter

Am Mittwoch um 13 Uhr versagte einem 63-Jährigen aus dem Bezirk Korneuburg an einem denkbar schlechten Ort der Kreislauf: Er kippte am Bahnhof Stockerau kopfüber zwischen Bahnsteig und eine stehende Zuggarnitur auf die Gleise. Er konnte sich selbst nicht mehr befreien.

Mann wurde verletzt

Ein Zeuge am Bahnsteig sowie vier Präsenzdiener der Bundesheerkaserne Allentsteig im Zug beobachteten den Vorfall und eilten umgehend zur Hilfe. Gemeinsam mit Feuerwehr und Rettungsdienst wurde der Mann aus seiner misslichen Lage befreit und nach Erstversorgung ins Landesklinikum Korneuburg eingeliefert.

"Der am Unfallort agierende Arzt hob das engagierte und vorbildliche Agieren der vier Präsenzdiener sowie des Zeugen am Bahnsteig besonders hervor, wodurch der 63-Jährige sehr rasch einer ärztlichen Hilfe zugeführt werden konnte", betonte die Landespolizeidirektion NÖ am Mittwoch.