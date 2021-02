Test-Ansturm am Gießhübl: Bürgermeister übt Kritik

Nach dem Ansturm auf die Teststraße in der Gemeinde Gießhübl, Bezirk Mödling, Montagfrüh übt nun Bürgermeister Helmut Kargl Kritik an der Organisation der Einrichtungen. In drei Stunden waren in drei Teststationen 428 Tests durchgeführt worden. Nur 161 der Testwilligen seien aus dem Ort gewesen - das sind 37 Prozent. "Gießhübl war nicht geeignet für diese große Anzahl an Tests", erklärt er. Die rund 160 hingegen hätte man ohne lange Wartezeiten bewältigen können.